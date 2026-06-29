Фелипе Аугусто прокомментировал выбор номера в «Зените»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто объяснил, почему взял девятый номер.
– А на какой позиции вы себя видите на футбольном поле в «Зените»?
– Моя любимая роль на поле – центральный нападающий, девятка. Именно поэтому я выбрал себе девятый номер на спину.
Но у меня есть опыт на краю атаки и вторым нападающим. Моя задача – забивать голы, помогать команде, поэтому где тренеру будет нужна моя помощь, там и буду играть.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
Источник: сайт «Зенита»