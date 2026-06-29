Фелипе Аугусто прокомментировал выбор номера в «Зените»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто объяснил, почему взял девятый номер.

– А на какой позиции вы себя видите на футбольном поле в «Зените»?

– Моя любимая роль на поле – центральный нападающий, девятка. Именно поэтому я выбрал себе девятый номер на спину.

Но у меня есть опыт на краю атаки и вторым нападающим. Моя задача – забивать голы, помогать команде, поэтому где тренеру будет нужна моя помощь, там и буду играть.