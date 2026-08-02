Кобелев назвал главную проблему «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах команды в новом сезоне.

«Динамо» вчера проиграло «Балтике» со счетом 1:2.

У команды одно очко после двух туров РПЛ.

Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Главная проблема «Динамо» – это реализация, команда просто не забивает свои моменты. Мне кажется, что футболисты стали какими‑то медленными. Да, много ударов по воротам, но мяч не идет в ворота. Начало чемпионата – это особая стадия сезона. Если ты в первых нескольких матчах выиграешь, тебе где‑то повезет – это одно настроение. А если у тебя совсем ничего не получается – это может сыграть с командой злую шутку.

«Динамо» в первом тайме что с «Крыльями», что с «Балтикой» уверенно смотрелось и имело моменты. Если бы Артур забил, то игра могла по‑другому пойти, но это всe уже отговорки», – сказал Кобелев.