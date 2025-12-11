Введите ваш ник на сайте
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»

Сегодня, 10:07
1

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном возвращении в клуб.

– Если руководство «Динамо» вдруг обратится к вам с предложением возглавить команду, как поступите?

– Я давно уже не верю в сказки. Если будет обращение, то мы рассмотрим. А думать об этом не хочу.

– За зиму «Динамо» сможет решить свои проблемы и подняться в таблице?

– У «Динамо» хороший состав. Это как кубик Рубика: чтобы все сложилось, нужно найти определенные сочетания, может, из 12–14 футболистов. А по качеству они как минимум должны быть в пятерке. Уверен, что «Динамо» поднимется. У меня нет никаких сомнений.

  • 57-летний Кобелев был главным тренером «Динамо» в 2006–2010 и 2015–2016 годах. После его увольнения в мае 2016-го больше не работал ни в одном клубе.
  • С 17 ноября после ухода Валерия Карпина пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» занимает Ролан Гусев.
  • «Динамо» с 21 очком после 18 туров находится на 10‑м месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
