Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном возвращении в клуб.
– Если руководство «Динамо» вдруг обратится к вам с предложением возглавить команду, как поступите?
– Я давно уже не верю в сказки. Если будет обращение, то мы рассмотрим. А думать об этом не хочу.
– За зиму «Динамо» сможет решить свои проблемы и подняться в таблице?
– У «Динамо» хороший состав. Это как кубик Рубика: чтобы все сложилось, нужно найти определенные сочетания, может, из 12–14 футболистов. А по качеству они как минимум должны быть в пятерке. Уверен, что «Динамо» поднимется. У меня нет никаких сомнений.
- 57-летний Кобелев был главным тренером «Динамо» в 2006–2010 и 2015–2016 годах. После его увольнения в мае 2016-го больше не работал ни в одном клубе.
- С 17 ноября после ухода Валерия Карпина пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» занимает Ролан Гусев.
- «Динамо» с 21 очком после 18 туров находится на 10‑м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»