«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄

Вчера, 20:00
23

Дорогие читатели «Бомбардира»! Редакция нашего сайта поздравляет вас с Новым годом!

Пусть 2026-й будет щедрым на большие победы, красивые голы, драматичные развязки и яркие спортивные эмоции. Желаем, чтобы любимые команды радовали как можно чаще, а поводов для обсуждений и споров было только больше – но всегда с удовольствием.

Крепкого здоровья, удачи и счастья вам и вашим близким.

Спасибо, что весь этот год вы были с нами. Мы вас любим – и остаeмся на связи в новом году! ⚽️🔥

Povedkin
1767205426
Мы тут посовещались..Были некоторые недоразумения. Mirak92 и Красногвардейчик тоже присоединяются к поздравлениям. Всем мира и добра в Новый Год.
Ответить
acor94
1767207341
С новым годом друзья! Желаю поменьше мудаков на сайте и удачи вашим клубам, за кого бы вы не болели!
Ответить
папандопала
1767208122
поздравляю всех, особенно хряков) главное, не переберите палёной косорыловки, а то будете как красногвардейчик))
Ответить
Povedkin
1767211066
С Новым Годом Бомбардир ! Всю дорогу Бомбу все ругают.Забывая что все мы здесь благодаря Бомбе.
Ответить
R_a_i_n
1767213758
Всё сообщество сайта с наступающим, а кого-то с наступившем! В 2026 году будем...
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1767218920
Всех с новым годом огненной лошади, крепко держаться в седле!
Ответить
Novochek
1767219628
Всех болел с Новым Годом!!!! Здоровья и счастья вам всем!!!!!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1767225011
С новым годом,новым счастьем!Всем мирного неба над головой
Ответить
рылы
1767240045
ну что, есть выжившие в 7 утра мск?) а я вот выжил, и даже почти не пил, только шампанское и глинтвейн. посмотрели голубой огонёк, будь он неладен, салатов, мяса поели, бутеры с икрой. в общем, как у многих. жену сейчас уложил - настало время тяжёлой артиллерии. водка есть, блю кюрасао есть, лаймы/спрайт тоже в наличии, короче, замучу себе коктейльчики обычные. и даже бутылка какого-то дорогого джина имеется, помимо базового вина и шампанского. вечером буду не совсем в адеквате. хряки, извините, если что напишу не так)
Ответить
zigbert
1767244032
Всех с Новым годом! Благополучия семьям,счастья и здоровья.
Ответить
