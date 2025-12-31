«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄

Дорогие читатели «Бомбардира»! Редакция нашего сайта поздравляет вас с Новым годом!

Пусть 2026-й будет щедрым на большие победы, красивые голы, драматичные развязки и яркие спортивные эмоции. Желаем, чтобы любимые команды радовали как можно чаще, а поводов для обсуждений и споров было только больше – но всегда с удовольствием.

Крепкого здоровья, удачи и счастья вам и вашим близким.

Спасибо, что весь этот год вы были с нами. Мы вас любим – и остаeмся на связи в новом году! ⚽️🔥