Семин назвал команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

Юрий Семин назвал четыре клуба, которые имеют равные шансы на чемпионство в этом сезоне.
«За последний год меня очень порадовала конкуренция в нашем футболе. Сейчас есть большая группа команд, которая борется между собой и имеет примерно равные шансы. Это «Краснодар», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и, возможно, «Спартак».
Еще радует количество людей на трибунах. У нас достаточно матчей, на которых собирается аншлаг. Всегда хочется большего, но цифры хорошие», – сказал Семин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 18 туров, имея на счету 40 очков.
- «Зенит» с 39 очками занимает второе место.
- Тройку замыкает «Локомотив» (37 очков).
Источник: Sport24