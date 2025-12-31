Семин назвал команды, которые будут бороться за победу в РПЛ

Юрий Семин назвал четыре клуба, которые имеют равные шансы на чемпионство в этом сезоне.

«За последний год меня очень порадовала конкуренция в нашем футболе. Сейчас есть большая группа команд, которая борется между собой и имеет примерно равные шансы. Это «Краснодар», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и, возможно, «Спартак».

Еще радует количество людей на трибунах. У нас достаточно матчей, на которых собирается аншлаг. Всегда хочется большего, но цифры хорошие», – сказал Семин.