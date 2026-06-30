Календарь РПЛ на сезон 2026/2027

Полный календарь матчей Российской Премьер-Лиги на сезон 2026/2027. Первый тур стартует 24 июля, последний матч первого круга состоится 7 декабря. Команды вернутся после зимнего перерыва 26 февраля, второй круг стартует с 18‑го тура. Последний тур сезона запланирован на 29 мая.
1-й тур (24-27 июля)
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Родина»
«Оренбург» – «Ростов»
«Локомотив» – «Ахмат»
ЦСКА – «Балтика»
«Рубин» – «Краснодар»
«Акрон» – «Зенит»
«Факел» – «Динамо» (Махачкала)
2-й тур (31 июля-3 августа)
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
«Балтика» – «Динамо»
«Оренбург» – «Зенит»
«Краснодар» – «Факел»
«Ахмат» – «Спартак»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Родина» – «Ростов»
«Акрон» – «Рубин»
3-й тур (7-10 августа)
«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Ростов» – ЦСКА
«Локомотив» – «Акрон»
«Рубин» – «Оренбург»
«Зенит» – «Родина»
«Факел» – «Ахмат»
4-й тур (14-17 августа)
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» – «Рубин»
«Балтика» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Факел»
«Родина» – «Акрон»
«Зенит» – «Динамо»
5-й тур (21-24 августа)
«Динамо» – «Родина»
«Спартак» – «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
«Балтика» – «Рубин»
«Ахмат» – «Ростов»
ЦСКА – «Локомотив»
«Акрон» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»
6-й тур (28-31 августа)
«Спартак» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Динамо»
«Краснодар» – «Ростов»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Балтика»
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» – ЦСКА
«Факел» – «Зенит»
7-й тур (4-7 сентября)
«Динамо» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Родина»
«Ростов» – «Факел»
«Балтика» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Акрон»
«Рубин» – «Ахмат»
«Зенит» – ЦСКА
8-й тур (11-14 сентября)
«Динамо» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Родина»
«Краснодар» – «Акрон»
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА – «Рубин»
«Зенит» – «Локомотив»
«Факел» – «Балтика»
9-й тур (15-17 сентября)
«Спартак» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
«Ростов» – «Динамо»
«Балтика» – «Зенит»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Рубин»
«Акрон» – «Ахмат»
Международная пауза
10-й тур (9-12 октября)
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Ростов» – «Акрон»
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» – «Зенит»
«Ахмат» – «Балтика»
ЦСКА – «Родина»
«Рубин» – «Динамо»
«Факел» – «Локомотив»
11-й тур (16-19 октября)
«Динамо» – ЦСКА
«Спартак» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
«Балтика» – «Ростов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Родина» – «Оренбург»
«Зенит» – «Ахмат»
12-й тур (23-26 октября)
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Балтика»
«Ахмат» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Акрон» – «Динамо»
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
«Факел» – «Родина»
13-й тур (30 октября-2 ноября)
«Динамо» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
«Балтика» – «Акрон»
«Оренбург» – ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
«Родина» – «Краснодар»
«Рубин» – «Факел»
14-й тур (6-8 ноября)
«Спартак» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Ахмат» – «Родина»
«Зенит» – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»
Международная пауза
15-й тур (20-23 ноября)
«Динамо» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Балтика»
ЦСКА – «Ахмат»
«Родина» – «Локомотив»
«Рубин» – «Зенит»
«Акрон» – «Факел»
16-й тур (27-30 ноября)
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Ростов» – «Краснодар»
«Балтика» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Родина»
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА – «Зенит»
«Рубин» – «Акрон»
«Факел» – «Спартак»
17-й тур (4-7 декабря)
«Спартак» – «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Рубин»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Родина» – ЦСКА
«Акрон» – «Оренбург»
«Зенит» – «Балтика»
«Факел» – «Ростов»
Зимняя пауза
18-й тур (26 февраля-1 марта)
«Динамо» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»
«Балтика» – «Родина»
«Краснодар» – «Спартак»
«Ахмат» – «Акрон»
ЦСКА – «Ростов»
«Зенит» – «Факел»
19-й тур (5-8 марта)
«Динамо» (Махачкала) – «Факел»
«Ростов» – «Балтика»
«Локомотив» – ЦСКА
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Родина» – «Динамо»
«Акрон» – «Спартак»
«Зенит» – «Оренбург»
20-й тур (12-15 марта)
«Динамо» – «Локомотив»
«Спартак» – «Ахмат»
«Балтика» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Зенит»
«Рубин» – «Ростов»
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
«Факел» – ЦСКА
21-й тур (19-21 марта)
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) – Балтика»
«Ростов» – «Родина»
«Локомотив» – «Факел»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»
«Зенит» – «Акрон»
Международная пауза
22-й тур (2-5 апреля)
«Динамо» – «Балтика»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» – «Зенит»
«Оренбург» – «Рубин»
«Ахмат» – «Факел»
ЦСКА – «Краснодар»
«Родина» – «Крылья Советов»
«Акрон» – «Локомотив»
23-й тур (9-12 апреля)
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
«Балтика» – ЦСКА
«Оренбург» – «Спартак»
«Локомотив» – «Зенит»
«Краснодар» – «Родина»
«Ахмат» – «Динамо»
«Факел» – «Акрон»
24-й тур (16-19 апреля)
«Динамо» – «Факел»
«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Родина» – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Балтика»
«Акрон» – «Краснодар»
«Зенит» – «Крылья Советов»
25-й тур (23-26 апреля)
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Факел»
«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Зенит»
ЦСКА – «Динамо»
«Родина» – «Спартак»
«Рубин» – «Локомотив»
«Акрон» – «Ростов»
26-й тур (30 апреля-3 мая)
«Динамо» – «Акрон»
«Спартак» – «Балтика»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Родина»
«Зенит» – «Краснодар»
«Факел» – «Рубин»
27-й тур (7-10 мая)
«Динамо» – «Ростов»
«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
«Балтика» – «Факел»
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Акрон»
«Родина» – «Ахмат»
28-й тур (14-17 мая)
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Динамо»
«Локомотив» – «Балтика»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Рубин» – ЦСКА
«Акрон» – «Родина»
«Зенит» – «Спартак»
«Факел» – «Крылья Советов»
29-й тур (21-24 мая)
«Динамо» – «Зенит»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Ростов»
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Родина»
«Акрон» – «Балтика»
«Факел» – «Краснодар»
30-й тур (29 мая)
«Крылья Советов» – «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»
«Ростов» – «Спартак»
«Балтика» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – ЦСКА
«Родина» – «Факел»
«Зенит» – «Рубин»