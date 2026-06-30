Лещук высказался о топливном кризисе в России: «Мне повезло в этой непростой ситуации»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на проблемы с топливом в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ощутил ли проблемы с бензином в России? Сам нет, но уже слышал жалобы от партнеров по команде. Недавно родственники рассказывали, что у них возникали сложности на заправках.

У меня же гибридная машина, так что я в основном на электричке езжу. Можно сказать, мне повезло в этой непростой ситуации.

Я недавно был в Европе и обратил внимание на цены на бензин. Он там стоит под 2 евро за литр. Получается, что стоимость куда выше, чем в России.

У нас заоблачных цен на бензин пока не встречал», – сказал Лещук.