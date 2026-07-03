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  • Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее»

Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее»

3 июля, 18:53
1

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как съездил во Францию.

– Назови плюсы и минусы своей поездки во Францию.

– Все понравилось, все было хорошо. Прикольный опыт. Давно мечтал оказаться в Колизее. Не знал, каким образом это могло произойти. Хотелось побывать в этой атмосфере, как это могло быть. Нашел иммерсивный парк, где есть копия Колизея. Там проходят гладиаторские бои.

– Поучаствовал?

– Как зритель посмотрел, оказался в этой атмосфере. Давно об этом мечтал. Поэтому назову Колизей самым главным плюсом.

  • 30-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
  • В прошлом сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, в которых пропустил восемь голов.
  • Его контракт с бело-голубыми рассчитан до окончания сезона-2027/28.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (1)
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Литейный 4 (returned)
1783099892
Колизей в Риме, а это подобие картонное. Гыгыгы
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