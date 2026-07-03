Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как съездил во Францию.
– Назови плюсы и минусы своей поездки во Францию.
– Все понравилось, все было хорошо. Прикольный опыт. Давно мечтал оказаться в Колизее. Не знал, каким образом это могло произойти. Хотелось побывать в этой атмосфере, как это могло быть. Нашел иммерсивный парк, где есть копия Колизея. Там проходят гладиаторские бои.
– Поучаствовал?
– Как зритель посмотрел, оказался в этой атмосфере. Давно об этом мечтал. Поэтому назову Колизей самым главным плюсом.
- 30-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
- В прошлом сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, в которых пропустил восемь голов.
- Его контракт с бело-голубыми рассчитан до окончания сезона-2027/28.
Источник: «Спорт-Экспресс»