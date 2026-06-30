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Заболотный попрощался со «Спартаком»

30 июня, 21:21
12

Нападающий Антон Заболотный опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из «Спартака».

Красно-белые не продлили контракт с 35-летним футболистом.

«Спартак», спасибо за этот год. Нереальная атмосфера в раздевалке, на стадионе, множество ярких моментов и долгожданный трофей.

Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон!

Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду. Такое не забывается. Удачи в новом сезоне, КБ», – написал Заболотный.

  • Форвард провел в «Спартаке» один сезон.
  • Он сделал 3 ассиста в 16 матчах.
  • Сообщалось, что Заболотный может закончить карьеру на фоне допингового скандала.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (12)
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DMитрий
1782844164
Читаю и 😭
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evgevg13
1782847563
Как пришёл так и ушёл
Ответить
СильныйМозг
1782847643
Комментарий скрыт модератором
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Галина Бронемясова
1782848786
легенда спартака! с манекенами в тарасофке попрощался?)
Ответить
Everest13
1782851713
Зато ЗП была, хоть и на скамейке, сейчас полная неопределенность))), но братан толку от тебя было ноль
Ответить
alefreddy
1782909456
и тебе спасибо платежку разгрузил
Ответить
алдан2014
1782910932
Обладатель кубка,на... Позорище .
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