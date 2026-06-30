Заболотный попрощался со «Спартаком»

Нападающий Антон Заболотный опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из «Спартака».
Красно-белые не продлили контракт с 35-летним футболистом.
«Спартак», спасибо за этот год. Нереальная атмосфера в раздевалке, на стадионе, множество ярких моментов и долгожданный трофей.
Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон!
Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду. Такое не забывается. Удачи в новом сезоне, КБ», – написал Заболотный.
- Форвард провел в «Спартаке» один сезон.
- Он сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Сообщалось, что Заболотный может закончить карьеру на фоне допингового скандала.
Источник: «Бомбардир»