Семин оценил выступления Месси и Роналду на ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от игры 41-летнего Криштиану Роналду и 39-летнего Лионеля Месси на чемпионате мира.

Португалец во вторник забил первые голы на ЧМ-2026 – он оформил дубль в ворота Узбекистана (5:0).

Аргентинец вовсе лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата мира с 5 мячами.

– Как вы можете описать эмоции от рекорда Месси по голам на чемпионатах мира?

– Меня впечатляет не столько сам рекорд, сколько действия Месси на поле. В первую очередь я имею в виду его движения, передачи, мысли и понимание хода встречи и структуры игры.

– А как вы охарактеризуете выступления Криштиану Роналду?

– Их можно будет охарактеризовать уже после завершения выступлений сборной Португалии на чемпионате мира. Пока что еще рано давать комплексную оценку, любой исход может произойти в будущем.