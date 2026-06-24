Ловчев оценил быстрый вылет Турции с ЧМ-2026

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о провальном выступлении Турции на чемпионате мира.

Турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Они досрочно вылетели с ЧМ-2026.

Им осталось сыграть с США 26 июня в 05:00 мск.

– Удивил ли вас вылет Турции? Многие рассчитывали, что смогут пройти дальше.

– И я рассчитывал. Потому что Турция – футбольная страна, тут вопросов нет. На последнем чемпионате Европы они выступили довольно прилично. Там молодые ребята, которые засветились, за которыми сразу все начали гоняться.

Такое бывает. И это, кстати, очень хорошо, потому что остальное было бы предсказуемо, и в этом случае букмекеры бы разорились. Тогда эта индустрия ушла бы куда‑нибудь.