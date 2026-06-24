ЧМ-2026. Босния и Герцеговина победила Катар (3:1), финишировав третьей в группе

Сборная Боснии и Герцеговины впервые выиграла в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.
Боснийцы оказались сильнее Катара, благодаря чему финишировали третьими в квартете B с четырьмя очками и сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Авторы забитых мячей – Керим Алайбегович, Эрмин Махмич и Хасан Аль-Хайдос. Автогол на счету Махмуда Абунады.
Чемпионат мира. Группа B. 3 тур
Босния и Герцеговина - Катар - 3:1 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Алайбегович, 29; 2:0 - М. Абунада, 34 (в свои ворота); 2:1 - Х. Аль-Хайдос, 42; 3:1 - Э. Махмич, 80.
Источник: «Бомбардир»