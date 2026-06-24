ЧМ-2026. Босния и Герцеговина победила Катар (3:1), финишировав третьей в группе

Сборная Боснии и Герцеговины впервые выиграла в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

Боснийцы оказались сильнее Катара, благодаря чему финишировали третьими в квартете B с четырьмя очками и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Авторы забитых мячей – Керим Алайбегович, Эрмин Махмич и Хасан Аль-Хайдос. Автогол на счету Махмуда Абунады.