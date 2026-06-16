Семин ответил, чем его удивил 1-й тур ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от первых игровых дней чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

«Чемпионат мира не может не понравиться. Хорошо проявляют себя команды Марокко, Кабо-Верде, лидеры испанцы и нидерландцы играют не в полную силу.

Наверное, закономерно, потому что не тот раздражитель, но, с другой стороны, берегут силы для важных матчей, потому что из группы выйдут.

Удивляют полные стадионы, хотя говорили про дороговизну билетов, что не будет людей. Громадные стадионы заполнены полностью.

Не понравился первый матч сборной Бразилии, но Марокко был в хороших кондициях, имел большие шансы на победу.

Что касается перерывов на водопой, я думаю, что всем тренерам и игрокам не нравится. Но это часть футбола, большой бизнес. За этот период идет реклама, в Америке на всех матчах это происходит», – сказал Семин.