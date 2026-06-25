Мостовой высказался о возможном дебюте Неймара на ЧМ-2026

Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира.
Он может выйти на замену в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, который начнется сегодня в 01:00 мск.
– Может ли Неймар принести пользу сборной Бразилии в матче с Шотландией?
– Я Неймара, честно говоря, давно не видел. Всегда легко говорить, когда находишься внутри.
Лучше этот вопрос задать Неймару, футболистам сборной Бразилии и их тренеру Анчелотти.
Если Неймар в порядке, конечно, он принесет пользу, это величина.
– Красивая история была бы, если бы и Неймар на этом чемпионате мира сверкнул?
– Конечно.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
Источник: «Матч ТВ»