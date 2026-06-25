Мостовой высказался о возможном дебюте Неймара на ЧМ-2026

Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира.

Он может выйти на замену в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, который начнется сегодня в 01:00 мск.

– Может ли Неймар принести пользу сборной Бразилии в матче с Шотландией?

– Я Неймара, честно говоря, давно не видел. Всегда легко говорить, когда находишься внутри.

Лучше этот вопрос задать Неймару, футболистам сборной Бразилии и их тренеру Анчелотти.

Если Неймар в порядке, конечно, он принесет пользу, это величина.

– Красивая история была бы, если бы и Неймар на этом чемпионате мира сверкнул?

– Конечно.