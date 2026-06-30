Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»

Футбольный агент Дмитрий Селюк недоволен выбором Эдуарда Сперцяна в пользу «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника «Краснодара» за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

«Аль-Ахли» для Сперцяна – это плохой вариант. Лучше бы он перешел в «Зенит», образно говоря. Думаю, в этом вопросе основную роль сыграли деньги, потому что оттуда он не перейдет ни в какие топовые заграничные клубы.

Да, каждый выбирает сам, но не всe решают деньги. Тем более я уверен, что у Сперцяна в «Краснодаре» и так хорошая зарплата.

Думаю, он немного поиграет в Саудовской Аравии, но его уровень, естественно, спадет. Не удивлюсь, если через год-два он будет проситься обратно в Россию.

Даже Конате, который живет по всем канонам мусульманского мира, пошел на снижение зарплаты, чтобы перейти из «Эр-Рияда» обратно в «Ахмат».

Там действительно сложновато. Но самое главное, что у Сперцяна не тот возраст, чтобы идти в Саудовскую Аравию», – сказал Селюк.