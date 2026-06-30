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  • Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»

Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»

30 июня, 15:42
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк недоволен выбором Эдуарда Сперцяна в пользу «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника «Краснодара» за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

«Аль-Ахли» для Сперцяна – это плохой вариант. Лучше бы он перешел в «Зенит», образно говоря. Думаю, в этом вопросе основную роль сыграли деньги, потому что оттуда он не перейдет ни в какие топовые заграничные клубы.

Да, каждый выбирает сам, но не всe решают деньги. Тем более я уверен, что у Сперцяна в «Краснодаре» и так хорошая зарплата.

Думаю, он немного поиграет в Саудовской Аравии, но его уровень, естественно, спадет. Не удивлюсь, если через год-два он будет проситься обратно в Россию.

Даже Конате, который живет по всем канонам мусульманского мира, пошел на снижение зарплаты, чтобы перейти из «Эр-Рияда» обратно в «Ахмат».

Там действительно сложновато. Но самое главное, что у Сперцяна не тот возраст, чтобы идти в Саудовскую Аравию», – сказал Селюк.

  • Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • Эдуард – воспитанник «Краснодара».
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Зенит Сперцян Эдуард Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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Бывалый1488
1782824616
Лавку полировать?
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Галина Бронемясова
1782825203
а в зените он нафига? его позиция занята. не сажать же на лавку условного вендела или глушенкова.
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Литейный 4 (returned)
1782825403
Не нужен Зениту этот симулянт и провокатор. Гыгыгы
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evgevg13
1782831129
Не поелл бы Селюк образно говоря куда подальше
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Бумбраш
1782836136
В зинке других любят,пляжников ,им шашлычники не нужны,на них много не отмоешь
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