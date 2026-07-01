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  • ЧМ-2026. Мексика победила Эквадор (2:0) и стала 7-м участником 1/8 финала

ЧМ-2026. Мексика победила Эквадор (2:0) и стала 7-м участником 1/8 финала

1 июля, 08:05
5

Сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Мехико на стадионе «Ацтека».

Голы забили Хулиан Киньонес на 22-й минуте и Рауль Хименес на 31-й.

На 90+5-й минуте у Эквадора красную карточку получил Пьеро Хинкапе.

Мексика стала 7-м участником 1/8 финала и сыграет на этой стадии с победителем встречи Англия – ДР Конго.

Защитник «Локомотива», капитан сборной Мексики Сесар Монтес провел полный матч. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Мексика - Эквадор - 2:0 (4:0)
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 22; 2:0 - Х. Киньонес, 22; 3:0 - Р. Хименес, 31; 4:0 - Р. Хименес, 31.
Удаления: нет - П. Хинкапе, 90+5.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Эквадор Мексика
Комментарии (5)
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ilich55
1782883858
Мексика и отправит англичан домой.😁
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Красногорск_Фан
1782884753
Запал игровой Эквадор истратил на Германию. Не думал что так убедительно (если еще смотреть статистику) Мексиканцы их начистят. С победой, молодцы.
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evgevg13
1782890590
Эхводор уже не тот...
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Император 1
1782898101
Поздравляю
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