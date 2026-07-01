ЧМ-2026. Мексика победила Эквадор (2:0) и стала 7-м участником 1/8 финала

Сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Игра прошла в Мехико на стадионе «Ацтека».
Голы забили Хулиан Киньонес на 22-й минуте и Рауль Хименес на 31-й.
На 90+5-й минуте у Эквадора красную карточку получил Пьеро Хинкапе.
Мексика стала 7-м участником 1/8 финала и сыграет на этой стадии с победителем встречи Англия – ДР Конго.
Защитник «Локомотива», капитан сборной Мексики Сесар Монтес провел полный матч. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Мексика - Эквадор - 2:0 (4:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 22; 2:0 - Х. Киньонес, 22; 3:0 - Р. Хименес, 31; 4:0 - Р. Хименес, 31.
Удаления: нет - П. Хинкапе, 90+5.
Источник: «Бомбардир»