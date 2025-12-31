В Испании назвали самый популярный российский клуб

Журналист испанского издания Marca Оскар Бадальо назвал самый популярный в его стране российский клуб.

– Понятно, что в Испании многие, как и вы, не следят за другими чемпионатами. Но можете ли вы назвать самый популярный российский клуб в Испании?

– Думаю, это «Спартак», потому что там играл Карпин. Второй по популярности – «Зенит», потому что они иногда ярко выступали в Лиге чемпионов.