В Испании сравнили игровой уровень Мостового и Карпина

27 декабря, 12:28
5

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового как игроков.

«Кто был лучше как футболист – Карпин или Мостовой? Сложно сказать. Для многих они на одной ступени. Просто Мостовой был эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи.

А Карпин проделывал огромную работу, был очень полезен на поле. К тому же Валерий Карпин – один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги по количеству сыгранных матчей, это нельзя забывать», – сказал Кастро.

  • Мостовой больше всего матчей в Примере провел за «Сельту».
  • Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту», «Валенсию».
  • В отличие от Мостового, Карпин стал тренером и сейчас возглавляет сборную России.

Мостовой дал совет Захаряну, что делать дальше
Мостовой определил самый обсуждаемый клуб 2025 года
Мостовой высказался о том, что «Спартак» увел таланта из «Динамо» 7
k611
1766828103
У Карпина есть серебро чемпионата Испании в составе Реал Сосьедада.
Ответить
Тинез Розоп
1766830199
Мост до сих пор творит)…( только не там где ему надо)
Ответить
crf57
1766832941
КАРПИН стал человеком, а МОСТОВОЙ - болтуном!
Ответить
СильныйМозг
1766833574
2 волосаты блондинки свин*и.
Ответить
ySS
1766851390
Мостовой был более талантливым футболистом, Валера - трудяга
Ответить
