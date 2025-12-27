В Испании сравнили игровой уровень Мостового и Карпина

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового как игроков.

«Кто был лучше как футболист – Карпин или Мостовой? Сложно сказать. Для многих они на одной ступени. Просто Мостовой был эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи.

А Карпин проделывал огромную работу, был очень полезен на поле. К тому же Валерий Карпин – один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги по количеству сыгранных матчей, это нельзя забывать», – сказал Кастро.