Мостовой высказался о новичке «Зенита» Дуране

Александр Мостовой призвал не обращать внимание на трансферную стоимость нового форварда «Зенита» Джона Дурана.

Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Надо посмотреть на него. Мы же вообще его не знаем. Не надо судить его по сумме трансфера в «Аль-Наср». Почему бы шейхам не платить столько, если они не знают, как копейки выглядят?

Дурану повезло, что в «Зените» много испаноговорящих футболистов, команда находится наверху. Плюсом к этому является то, что питерский клуб отдал Лусиано, Кассьерру.

Вот Дурана и взяли. Посмотрим, как он будет выглядеть», – сказал Мостовой.