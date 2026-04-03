Стала известна реакция «ПСЖ» на грубую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа

«ПСЖ» опубликовал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». В основу попал вратарь Матвей Сафонов.
Это означает, что тренерский штаб парижан не стал обращать внимания на результативную ошибку Сафонова в товарищеском матче Россия – Никарагуа (3:1) неделю назад и не стал лишать игрока места в основе.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ.
Источник: «Бомбардир»