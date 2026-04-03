Стала известна реакция «ПСЖ» на грубую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа

«ПСЖ» опубликовал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». В основу попал вратарь Матвей Сафонов.

Это означает, что тренерский штаб парижан не стал обращать внимания на результативную ошибку Сафонова в товарищеском матче Россия – Никарагуа (3:1) неделю назад и не стал лишать игрока места в основе.