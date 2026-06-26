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  • Агент Головина рассказал о состоянии игрока после перелома пальца

Агент Головина рассказал о состоянии игрока после перелома пальца

Сегодня, 13:45
3

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал о состоянии футболииста.

«У Саши был перелом пальцы на руке, сейчас уже все в порядке, он полностью восстановился. Его это повреждение не тревожит. В июле у «Монако» начинается предсезонная подготовка», – сказал Клюев.

  • Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
  • 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
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Император 1
1782473373
На РУКЕ??? И как это мешало ему играть?
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Argon
1782483241
Это он о кнопку на мышке палец сломал? Пока в Доту играл?
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zigbert
1782490416
Новый сезон ещё не начался,так что Головин ничего не потерял.
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