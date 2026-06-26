Агент Головина рассказал о состоянии игрока после перелома пальца

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал о состоянии футболииста.
«У Саши был перелом пальцы на руке, сейчас уже все в порядке, он полностью восстановился. Его это повреждение не тревожит. В июле у «Монако» начинается предсезонная подготовка», – сказал Клюев.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: ТАСС