Губерниев назвал лучшего игрока в мире – это не Месси

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев определил лучшего футболиста в мире. По его мнению, это форвард «Баварии» Майкл Олисе.
«Но лучший игрок мира здесь и сейчас отнюдь не Лионель Месси! Майкл Олисе из «Баварии»! В сборной Франции творит чудеса!» – написал Губерниев.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
- Олисе хочет купить «Реал».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева