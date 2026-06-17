Губерниев назвал лучшего игрока в мире – это не Месси

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев определил лучшего футболиста в мире. По его мнению, это форвард «Баварии» Майкл Олисе.

«Но лучший игрок мира здесь и сейчас отнюдь не Лионель Месси! Майкл Олисе из «Баварии»! В сборной Франции творит чудеса!» – написал Губерниев.