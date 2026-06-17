Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев назвал лучшего игрока в мире – это не Месси

17 июня, 13:49
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев определил лучшего футболиста в мире. По его мнению, это форвард «Баварии» Майкл Олисе.

«Но лучший игрок мира здесь и сейчас отнюдь не Лионель Месси! Майкл Олисе из «Баварии»! В сборной Франции творит чудеса!» – написал Губерниев.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Олисе хочет купить «Реал».

Еще по теме:
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 52
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Интер Майами Бавария Франция Аргентина Месси Лионель Олисе Майкл Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Артур17
1781693667
Губерниев? Разве он адекватен....?
Ответить
Anton1969
1781694424
Когда уже этот экхсперт, рот свой закроет? Надоел, до безобразия!!!
Ответить
...уефан
1781694991
...дневальный, следующий раз, когда будешь цитировать Губу, делай это прикрепив его фото, чтобы каждый здесь мог, положить, не только на его слова, но и на его рожу...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
1
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
12
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Коэффициенты букмекеров на матч: Турция – Парагвай 20 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
09:08
Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года
09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 