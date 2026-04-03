В «Ростове» отреагировали на информацию о финансовом «ахтунге»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на информацию, что в клубе тяжелейшая финансовая ситуация.
– Была информация, что «Ростов» может не сыграть гостевой матч с «Пари НН» из-за нехватки денег на переезд. Что-то знаешь об этом?
– Если честно, ничего. Пока что таких проблем не было у основной команды. Да, без аэропорта, но мы добираемся до матчей.
– А по зарплате задержки есть?
– Нам все выплачивают. Думаю, многое, что пишут про «Ростов», неправда.
- Инсайдер Иван Карпов 2 недели назад сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
- Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
- Клуб основан 95 лет назад. «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.
Источник: Sport24