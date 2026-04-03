В «Ростове» отреагировали на информацию о финансовом «ахтунге»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на информацию, что в клубе тяжелейшая финансовая ситуация.

– Была информация, что «Ростов» может не сыграть гостевой матч с «Пари НН» из-за нехватки денег на переезд. Что-то знаешь об этом?

– Если честно, ничего. Пока что таких проблем не было у основной команды. Да, без аэропорта, но мы добираемся до матчей.

– А по зарплате задержки есть?

– Нам все выплачивают. Думаю, многое, что пишут про «Ростов», неправда.