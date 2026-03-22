В клубе РПЛ финансовый «ахтунг»

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов сообщил о тяжелом финансовом положении «Ростова».
«Если брать по ресурсам, то аутсайдеры – «Ростов» и «КС». У обеих команд проблемы с деньгами. У первых вообще ахтунг», – написал Смирнов.
- Инсайдер Иван Карпов накануне сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
- Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
- «Ростов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
- Клуб основан 95 лет назад.
- «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова