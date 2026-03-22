В клубе РПЛ финансовый «ахтунг»

22 марта, 12:06
5

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов сообщил о тяжелом финансовом положении «Ростова».

«Если брать по ресурсам, то аутсайдеры – «Ростов» и «КС». У обеих команд проблемы с деньгами. У первых вообще ахтунг», – написал Смирнов.

  • Инсайдер Иван Карпов накануне сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
  • Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
  • «Ростов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
  • Клуб основан 95 лет назад.
  • «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
BRO_football
1774170701
В этом году Пари НН будет спасён и не вылетит в Первую лигу. Спасибо, Ростов и Крылья Советов.
Интерес
1774171710
Прочитав этот пост, запустивший процесс осмысления происходящего, мой любимый писатель современности геноссе Рабинер сел писать опус "Как снова спасали клуб "Сочи".
Коста008
1774180313
Исходя из того, что происходит второй год подряд, однозначный вывод, что разговоры о расширении должны быть прекращены до лучших времен. А может даже стоит наоборот отсечь 2 команды, как экстренную временную меру, так как уже проблемы в комплектовании Лиги
Fibercore
1774182612
Да тут не на 2 команды сокращать надо, а на 4-6, и играть в 4 круга, через три дня на четвёртый. Тех, кто выдавал Лицензии на этот сезон - посадить! Дабы не пропускали подобные команды.
Факел78
1774184841
Ростову ну не как 95 лет.
