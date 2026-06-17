Воробьев из «Локо» прокомментировал интерес «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о своем будущем.

«Переговоры идут, я хочу остаться. Будем разговаривать на сборах.

Слухи о других командах? Без понятия, кто это пишет», – сказал Воробьев.

Контракт Воробьева истекает летом 2027 года.