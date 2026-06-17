Воробьев из «Локо» прокомментировал интерес «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о своем будущем.
«Переговоры идут, я хочу остаться. Будем разговаривать на сборах.
Слухи о других командах? Без понятия, кто это пишет», – сказал Воробьев.
Контракт Воробьева истекает летом 2027 года.
- Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- До перехода в стан железнодорожников форвард играл за «Оренбург», «Сочи» и «Волгарь». Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
- Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Воробьеву со стороны петербургского «Зенита» и «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»