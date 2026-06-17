Месси повторил еще один рекорд Клозе

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Для 38-летнего нападающего это 17-я победа на чемпионатах мира.

Аргентинец повторил рекорд Мирослава Клозе, который тоже выиграл 17 матчей на ЧМ.

Третий в этом рейтинге – бразильский защитник Кафу с 16 победами на мировых первенствах.