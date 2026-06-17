Ивана Кнолль приехала на ЧМ-2026 – ее называли самой горячей болельщицей предыдущего чемпионата мира

Хорватская фанатка Ивана Кнолль прилетела в США.

Прославившаяся во время ЧМ-2022 модель решила лично поддержать сборную Хорватии на стартовавшем чемпионате мира.

Сегодня в 23:00 мск балканцы сыграют с Англией в первом туре группового этапа.

«Я сказала BBC, что мы порвем Англию, и они должны быть рады, что это случится сейчас, а не позже», – заявила Кнолль, которую называли самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Она приняла участие в шествии хорватских фанатов, которые пронесли 100-метровый национальный флаг по улицам Далласа.