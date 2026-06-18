Ивана Кнолль пришла на матч Англия – Хорватия в очень откровенном наряде

Ивана Кнолль посетила матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Хорватии.

Хорватская фанатка появилась на трибунах «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в очень откровенном наряде.

Она с удовольствием позировала для фотографов, а также не отказывала в совместных снимках другим болельщикам.

Кнолль прославилась во время ЧМ-2022 в Катаре – ее называли самой горячей болельщицей предыдущего чемпионата мира.

Хорватия проиграла Англии со счетом 2:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Фото: IMAGO, Keystone Press Agency / Global Look Press