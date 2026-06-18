Англия обыграла в матче Хорватию 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 4:2.

Кейн открыл счет с пенальти.

Сучич получил мяч в штрафной, откатил под удар Батурина. Мартин в касание пробил и попал в девятку.

Кейн оформил дубль на 42-й.

Перишич сделал скидку головой на Мусу, тот с близкого расстояния, отправил мяч в пустые ворота.

Беллингем совершил кросс по правому флангу, вошeл в штрафную, добравшись до вратарской, пробил в дальний угол.

Рэшфорд забил четвертый гол в ворота Хорватии.

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