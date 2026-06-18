Тренер Хорватии отреагировал на поражение от Англии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Англией (2:4).
«Поздравляю Англию с победой. В первом тайме мы играли довольно хорошо, но, к сожалению, после перерыва показали себя с худшей стороны. Пропустили два гола после угловых.
Дважды нам удавалось вернуться в игру, но третий гол, забитый на 46-й минуте, окончательно нас добил. После этого мы уже не смогли отыграться.
Мы понимали, что первая игра будет самой сложной, с самым сильным соперником. Не хотелось проигрывать на старте, потому что это может определить ход турнира. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, которые будут для нас гораздо важнее.
У нас больше нет права на ошибку. Я бы не сказал, что мы сыграли плохо, но нас наказали за ошибки. У нас было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке», – сказал Далич.
- Голы у Англии забили Гарри Кейн на 12-й и 42-й минутах, Джуд Беллингем на 47-й и Маркус Рэшфорд на 85-й. У Хорватии отличились Мартин Батурина на 36-й и Петар Муса на 45+5-й.
- После первого тура в группе L у Англии и Ганы по 3 очка, у Панамы и Хорватии по 0.