Тренер Хорватии отреагировал на поражение от Англии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Англией (2:4).

«Поздравляю Англию с победой. В первом тайме мы играли довольно хорошо, но, к сожалению, после перерыва показали себя с худшей стороны. Пропустили два гола после угловых.

Дважды нам удавалось вернуться в игру, но третий гол, забитый на 46-й минуте, окончательно нас добил. После этого мы уже не смогли отыграться.

Мы понимали, что первая игра будет самой сложной, с самым сильным соперником. Не хотелось проигрывать на старте, потому что это может определить ход турнира. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, которые будут для нас гораздо важнее.

У нас больше нет права на ошибку. Я бы не сказал, что мы сыграли плохо, но нас наказали за ошибки. У нас было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке», – сказал Далич.