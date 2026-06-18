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Тухель высказался о победе Англии над Хорватией

Вчера, 09:38
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Хорватией (4:2).

«Первый тайм прошел нервно, нам не удавалось найти свою игру. Было слишком много передач назад. Даже без мяча мы действовали недостаточно храбро.

Мне понравилась реакция футболистов во втором тайме. Потребовалось время на то, чтобы разыграться, но это произошло – и это радует», – сказал специалист в интервью Sky Sports.

«Первый тайм был немного сложным. Мы предпочитали действовать осторожно и отступать назад. Нам трудно было найти ритм, не хватало уверенности, чтобы использовать пробелы в обороне у соперника.

Я видел статистику – в первом тайме выиграли 33% единоборств, во втором – 73%. Так что поначалу даже игра без мяча была не очень хороша, не хватало самоотдачи. Во втором тайме было больше эмоций.

В перерыве я сказал ребятам, что даже если мы проиграем, то это не изменит моего восприятия последних 17 дней. Но давайте уже сделаем все по-своему. Мы были слишком сосредоточены на защите результата. В обороне играли 7 человек, но мы не могли защититься. Если результат не в нашу пользу, нужно играть по своему. Я хотел подбодрить их, чтобы они пошли ва-банк.

Беллингем – хороший игрок, он заслужил место в стартовом составе. Именно так ему нужно играть, чтобы занимать свое место.

Что касается замены Райса, то надеюсь, что с ним все в порядке. В обычной ситуации я бы не стал его менять. Мы не очень чисто отбирали мячи – извлекаем уроки из таких моментов. Сейчас мы измотаны, но мне нравится видеть измотанных игроков в раздевалке», – добавил Тухель.

  • Голы у Англии забили Гарри Кейн на 12-й и 42-й минутах, Джуд Беллингем на 47-й и Маркус Рэшфорд на 85-й. У Хорватии отличились Мартин Батурина на 36-й и Петар Муса на 45+5-й.
  • После первого тура в группе L у Англии и Ганы по 3 очка, у Панамы и Хорватии по 0.

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Источник: BBC
Чемпионат мира Хорватия Англия Тухель Томас
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galyasirovkol
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