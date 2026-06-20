Недовольные фанаты Роналду заспамили аккаунт погибшего Жоты

Персональные фанаты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду сильно недовольны, что игрок не получает передачи в матчах команды.
Люди спамят в комментариях футболистов сборной Португалии – просят чаще пасовать на Криштиану. Досталось даже аккаунту погибшего экс-форварда команды Диогу Жоты, который год назад попал в смертельное ДТП в Испании.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями. Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: «Бомбардир»