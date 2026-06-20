Недовольные фанаты Роналду заспамили аккаунт погибшего Жоты

Персональные фанаты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду сильно недовольны, что игрок не получает передачи в матчах команды.

Люди спамят в комментариях футболистов сборной Португалии – просят чаще пасовать на Криштиану. Досталось даже аккаунту погибшего экс-форварда команды Диогу Жоты, который год назад попал в смертельное ДТП в Испании.