Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Диогу Жота
Диогу Жота
Завершил карьеру
4 декабря 1996 - 3 июля 2025 (28)
#20 | Нападающий
178 см | 70 кг
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Ливерпуль» открыл мемориал в память о Жоте и его брате – они погибли ровно год назад
2 июля
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
28 июня
Недовольные фанаты Роналду заспамили аккаунт погибшего Жоты
20 июня
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
2025.12.28 20:47
Роналду объяснил, почему его не было на похоронах Диогу Жоты
2025.11.06 21:53
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
2025.11.05 17:31
Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport
2025.11.04 20:08
Фото
«Реал» почтил память Жоты на «Энфилде»
2025.11.04 11:32
Жота посмертно получил государственную награду в Португалии
2025.09.03 19:57
1
Фото
Мамардашвили разместился в раздевалке «Ливерпуля» рядом с мемориальным местом Жоты
2025.08.23 13:38
Фото
Салах расплакался после матча с «Борнмутом»
2025.08.16 10:00
Фото
Болельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
2025.08.15 22:39
Клубы АПЛ почтят память Жоты
2025.08.13 13:19
Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте
2025.08.11 11:06
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты
2025.08.08 00:25
1
Видео
Матч «Ливерпуля» прервали на 20-й минуте в память о Жоте
2025.08.04 20:33
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
2025.08.01 23:57
Первый пост вдовы Жоты после гибели Диогу
2025.07.22 19:33
Жоту включили в Зал славы «Вулверхэмптона»
2025.07.17 21:49
Фото
В Ливерпуле появился мурал в память о Жоте
2025.07.15 22:08
«Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»
2025.07.11 22:56
4
Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном
2025.07.10 14:22
1
Игрок «Челси» посвятил выход в финал клубного ЧМ погибшему Жоте
2025.07.09 14:14
Новые данные о трагическом ДТП с участием Жоты
2025.07.08 22:10
5
Испанская полиция раскрыла причину трагического ДТП с участием Жоты
2025.07.08 17:25
5
«Ливерпуль» после гибели Жоты контактировал с агентом форварда «Ромы»
2025.07.08 13:05
«Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты
2025.07.07 18:35
Фанаты проклинают игрока «Ливерпуля», поехавшего на вечеринку вместо похорон Жоты
2025.07.07 14:21
1
Сестра Роналду вступилась за брата, которого критикуют за пропуск похорон Жоты
2025.07.06 13:25
1
Фото
Дембеле повторил празднование погибшего Жоты
2025.07.05 22:45
1
2
3
4
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
Фото
Игрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
2
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
6
Фото
Игрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
3
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
6
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+