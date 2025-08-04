Матч «Ливерпуля» прервали на 20-й минуте в память о Жоте

«Ливерпуль» проводит товарищеский матч с «Атлетиком» на «Энфилде».

Игра прерывалась на 20-й минуте в память о погибшем Диогу Жоте.

Во время паузы на стадионе устроили минуту аплодисментов. Португальский футболист выступал за «Ливерпуль» под 20-м номером.