Матч «Ливерпуля» прервали на 20-й минуте в память о Жоте

«Ливерпуль» проводит товарищеский матч с «Атлетиком» на «Энфилде».
Игра прерывалась на 20-й минуте в память о погибшем Диогу Жоте.
Во время паузы на стадионе устроили минуту аплодисментов. Португальский футболист выступал за «Ливерпуль» под 20-м номером.
- 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
- «Ливерпуль» в память о португальце вывел 20-й номер из обращения.
Источник: твиттер «Атлетика»