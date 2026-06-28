Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой

Сегодня, 19:23

Рубен Невеш, полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Португалии, назвал день после известия о смерти Диогу Жоты самым тяжелым в своей жизни.

Невеш стал гостем программы Alta Definição на португальском телеканале SIC. В интервью он подробно рассказал о переживаниях после потери близкого друга и бывшего партнера по команде.

О смерти Жоты футболист узнал во время клубного чемпионата мира в США. «Руте, жена Диогу, позвонила мне. Она была на пути в Испанию. Не могу объяснить, что почувствовал в тот момент. Бог захотел, чтобы моя жена была в том же отеле, что и я. Те два дня мы провели в гостиничном номере с Деборой. Думаю, я осознал произошедшее только на следующий день», – вспомнил Невеш.

Полузащитник принял решение выйти на поле на следующий день после трагической новости. «Силы дал мне Диогу. Я понял, что успею на похороны, даже если сыграю. Многие говорили мне не играть и немедленно возвращаться в Португалию. Но я держался за то, что считал правильным – сделать то, что Диогу любил: соревноваться на высшем уровне. Попытаться сыграть за него», – сказал он.

Минута молчания перед матчем стала одним из самых тяжелых моментов. «Когда я увидел его изображение на огромном экране – это было невероятно трудно. Но на поле я смог сосредоточиться на том, что делал. Я хотел сыграть за него, и это очень помогло мне в игре», – отметил Невеш.

«День после новости стал самым трудным днем в моей жизни. Бог захотел, чтобы Дебора была там со мной, и это помогло мне пережить все спокойнее. Ее поддержка была чрезвычайно важна. Без нее, возможно, я бы не смог выйти на поле», – добавил он.

Сразу после игры Невеш и Жоау Канселу вылетели в Португалию. «Мы с Канселу побежали в аэропорт. Когда я приехал, все уже были в часовне. Я даже не помню слов, которые сказал Руте и родителям Диогу. Атмосфера была настолько тяжелой, что я думал только о том, чтобы быть рядом с ними», – рассказал футболист.

Чтобы сохранить память о друге, Невеш сделал татуировку и носит специальный браслет. «Я создал для себя инструменты, чтобы помнить о нем каждый день. Всегда, когда выхожу на поле, вспоминаю Диогу. Стараюсь, чтобы он мог разделить это со мной», – объяснил он.

Полузащитник также признался, что до сих пор пишет Жоте сообщения. «У нас есть общий чат в вотсапе: я, Дебора, Диогу и Руте. Мы продолжаем общаться там. И всегда, когда происходит что-то особенное, я захожу в архивные чаты и продолжаю отправлять ему сообщения», – поделился Невеш.

Последний личный разговор между ними состоялся после финала Лиги наций. «Мы говорили о машинах. Он собирался арендовать Ferrari, чтобы приехать из Англии в Португалию, потому что не мог летать на самолете из-за проблем с легким», – рассказал Невеш.

«Я бы сказал ему, что он был одним из самых особенных людей, которых я встречал», – заключил полузащитник.

  • Рубен Невеш и Диогу Жота вместе выступали за «Порту» и сборную Португалии, а в 2019 году стали победителями Лиги наций.
  • 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
  • На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась. Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Еще по теме:
Недовольные фанаты Роналду заспамили аккаунт погибшего Жоты
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
Роналду объяснил, почему его не было на похоронах Диогу Жоты
Источник: Sapo
Чемпионат мира Аль-Хиляль Португалия Невеш Рубен Жота Диогу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кокорин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
20:53
3
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовски – он уходит из «Барсы»
20:48
1
Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026
20:27
1
Мостовой назвал свое главное впечатление от ЧМ-2026
20:15
3
Анголец из «Ахмата» получит российский паспорт
19:37
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
19:23
В «Зените» объяснили, почему не покупают европейских игроков
19:11
2
Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026
18:51
7
ВидеоХамский поступок Роналду после матча с Колумбией
18:11
13
Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026
17:50
6
Все новости
Все новости
Главный тренер Южной Кореи ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026 и извинился перед страной
20:40
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
19:23
Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026
18:51
7
ВидеоХамский поступок Роналду после матча с Колумбией
18:11
13
Символическая сборная группового этапа ЧМ-2026
17:59
Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026
17:50
6
Президент РФС определил лучший ЧМ в истории человечества
16:33
8
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Месси, Роналду и Мбаппе в 1/16 финала ЧМ-2026
16:17
9
Рахимов определил фаворита ЧМ-2026
14:29
Список комментаторов на 1/16 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного
14:11
8
Григорян вынес вердикт 41-летнему Роналду
13:59
1
Губерниев русской поговоркой отреагировал на провал Узбекистана на ЧМ-2026
13:37
9
Мостовой выделил лучшего в паре Месси – Роналду: «Всегда был лучшим, им и останется»
13:17
1
Узбекистанец Шомуродов забил самый неожиданный гол ЧМ-2026
12:47
Месси стал единоличным рекордсменом по количеству голевых матчей ЧМ подряд
10:31
Определена лучшая команда группового этапа ЧМ-2026
10:04
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
10:03
1
Полная сетка плей-офф ЧМ-2026
09:41
4
Шомуродов прокомментировал провал Узбекистана на ЧМ-2026
09:39
4
Файзуллаев высказался о фиаско Узбекистана на ЧМ-2026
09:35
3
Где смотреть матч Германия – Парагвай: во сколько прямая трансляция 29 июня 2026
09:33
Где смотреть матч Бразилия – Япония: во сколько прямая трансляция 29 июня 2026
09:30
Определен лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026
09:29
2
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 29 июня
09:28
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
09:01
7
ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)
06:59
5
ВидеоОбзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
06:59
1
ВидеоОбзор матча Алжир – Австрия голы и лучшие моменты (Видео)
06:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 