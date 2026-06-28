Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой

Рубен Невеш, полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Португалии, назвал день после известия о смерти Диогу Жоты самым тяжелым в своей жизни.

Невеш стал гостем программы Alta Definição на португальском телеканале SIC. В интервью он подробно рассказал о переживаниях после потери близкого друга и бывшего партнера по команде.

О смерти Жоты футболист узнал во время клубного чемпионата мира в США. «Руте, жена Диогу, позвонила мне. Она была на пути в Испанию. Не могу объяснить, что почувствовал в тот момент. Бог захотел, чтобы моя жена была в том же отеле, что и я. Те два дня мы провели в гостиничном номере с Деборой. Думаю, я осознал произошедшее только на следующий день», – вспомнил Невеш.

Полузащитник принял решение выйти на поле на следующий день после трагической новости. «Силы дал мне Диогу. Я понял, что успею на похороны, даже если сыграю. Многие говорили мне не играть и немедленно возвращаться в Португалию. Но я держался за то, что считал правильным – сделать то, что Диогу любил: соревноваться на высшем уровне. Попытаться сыграть за него», – сказал он.

Минута молчания перед матчем стала одним из самых тяжелых моментов. «Когда я увидел его изображение на огромном экране – это было невероятно трудно. Но на поле я смог сосредоточиться на том, что делал. Я хотел сыграть за него, и это очень помогло мне в игре», – отметил Невеш.

«День после новости стал самым трудным днем в моей жизни. Бог захотел, чтобы Дебора была там со мной, и это помогло мне пережить все спокойнее. Ее поддержка была чрезвычайно важна. Без нее, возможно, я бы не смог выйти на поле», – добавил он.

Сразу после игры Невеш и Жоау Канселу вылетели в Португалию. «Мы с Канселу побежали в аэропорт. Когда я приехал, все уже были в часовне. Я даже не помню слов, которые сказал Руте и родителям Диогу. Атмосфера была настолько тяжелой, что я думал только о том, чтобы быть рядом с ними», – рассказал футболист.

Чтобы сохранить память о друге, Невеш сделал татуировку и носит специальный браслет. «Я создал для себя инструменты, чтобы помнить о нем каждый день. Всегда, когда выхожу на поле, вспоминаю Диогу. Стараюсь, чтобы он мог разделить это со мной», – объяснил он.

Полузащитник также признался, что до сих пор пишет Жоте сообщения. «У нас есть общий чат в вотсапе: я, Дебора, Диогу и Руте. Мы продолжаем общаться там. И всегда, когда происходит что-то особенное, я захожу в архивные чаты и продолжаю отправлять ему сообщения», – поделился Невеш.

Последний личный разговор между ними состоялся после финала Лиги наций. «Мы говорили о машинах. Он собирался арендовать Ferrari, чтобы приехать из Англии в Португалию, потому что не мог летать на самолете из-за проблем с легким», – рассказал Невеш.

«Я бы сказал ему, что он был одним из самых особенных людей, которых я встречал», – заключил полузащитник.