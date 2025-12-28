Введите ваш ник на сайте
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025

Вчера, 20:47

Сегодня в Дубае прошла церемония вручения футбольных наград Globe Soccer Awards.

Список обладателей призов и претендентов в основных номинациях представлен ниже.

Лучший игрок: Усман Дембеле («ПСЖ»).

Номинанты: Витинья («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

Лучший тренер: Луис Энрике («ПСЖ»).

Номинанты: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

Лучший игрок на Ближнем Востоке: Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Номинанты: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Лучший молодой игрок: Десир Дуэ («ПСЖ»)

Номинанты: Пау Кубарси («Барселона»), Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Лучший нападающий: Ламин Ямаль («Барселона»).

Номинанты: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья («Барселона»).

Лучший полузащитник: Витинья («ПСЖ»).

Номинанты: Джуд Беллингем («Реал»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

Лучшая мужская команда: «ПСЖ».

Номинанты: «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль».

Лучшая национальная сборная: Португалия.

Лучшая футболистка: Айтана Бонмати («Барселона»).

Лучший женский клуб: «Барселона».

Лучший агент: Жорже Мендеш.

Лучший спортивный директор: Луиш Кампуш («ПСЖ»).

Лучший президент: Нассер Аль-Хелайфи («ПСЖ»).

Награды за выдающуюся карьеру: Андрес Иньеста и Хидетоси Наката.

Возвращение года: Поль Погба («Монако»).

Лучший клубный брендинг: ФК «Лос-Анджелес».

Лучший ментальный тренер: Николетта Романацци.

Лучшая академия: Right to Dream (Гана).

Теннисист Новак Джокович получил приз Globe Sports Award как выдающийся спортсмен.

Специальный приз вручили родителям экс-футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который 3 июля вместе с братом Андре Тейшейрой да Силвой, выступавшим за «Пенафиэл», погибли в ДТП в Испании.

В рамках церемонии также вручили призы по итогам сезона-2024/25 в Ла Лиге. Лучшим тренером признали Ханса-Дитера Флика («Барселона»), лучшим футболистом – Рафинью («Барселона»), лучшим молодым игроком – Ламина Ямаля («Барселона»), а автором лучшего сэйва – Яна Облака («Атлетико»).

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Монако Барселона Аль-Наср ПСЖ Португалия Лос-Анджелес Иньеста Андрес Роналду Криштиану Погба Поль Дембеле Усман Жота Диогу Витинья Дуэ Десир Ямаль Ламин Энрике Луис Мендеш Жорже
