Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025

Сегодня в Дубае прошла церемония вручения футбольных наград Globe Soccer Awards.
Список обладателей призов и претендентов в основных номинациях представлен ниже.
Лучший игрок: Усман Дембеле («ПСЖ»).
Номинанты: Витинья («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).
Лучший тренер: Луис Энрике («ПСЖ»).
Номинанты: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).
Лучший игрок на Ближнем Востоке: Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Номинанты: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли»).
Лучший молодой игрок: Десир Дуэ («ПСЖ»)
Номинанты: Пау Кубарси («Барселона»), Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Лучший нападающий: Ламин Ямаль («Барселона»).
Номинанты: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья («Барселона»).
Лучший полузащитник: Витинья («ПСЖ»).
Номинанты: Джуд Беллингем («Реал»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).
Лучшая мужская команда: «ПСЖ».
Номинанты: «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль».
Лучшая национальная сборная: Португалия.
Лучшая футболистка: Айтана Бонмати («Барселона»).
Лучший женский клуб: «Барселона».
Лучший агент: Жорже Мендеш.
Лучший спортивный директор: Луиш Кампуш («ПСЖ»).
Лучший президент: Нассер Аль-Хелайфи («ПСЖ»).
Награды за выдающуюся карьеру: Андрес Иньеста и Хидетоси Наката.
Возвращение года: Поль Погба («Монако»).
Лучший клубный брендинг: ФК «Лос-Анджелес».
Лучший ментальный тренер: Николетта Романацци.
Лучшая академия: Right to Dream (Гана).
Теннисист Новак Джокович получил приз Globe Sports Award как выдающийся спортсмен.
Специальный приз вручили родителям экс-футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который 3 июля вместе с братом Андре Тейшейрой да Силвой, выступавшим за «Пенафиэл», погибли в ДТП в Испании.
В рамках церемонии также вручили призы по итогам сезона-2024/25 в Ла Лиге. Лучшим тренером признали Ханса-Дитера Флика («Барселона»), лучшим футболистом – Рафинью («Барселона»), лучшим молодым игроком – Ламина Ямаля («Барселона»), а автором лучшего сэйва – Яна Облака («Атлетико»).