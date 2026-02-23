Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков»

Жоан Лапорта заявил, что его отношения с Лионелем Месси ухудшились после ухода аргентинца из «Барселоны».

Бывший президент «Барселоны» и кандидат на этот пост рассказал, что клуб не стал подписывать соглашение с CVC (инвестиционная управляющая компания) ради регистрации Месси, так как руководство считало это вредным для клуба, а условия нового контракта форварда выглядели невыполнимыми.

«Мы не захотели подписывать соглашение с CVC, чтобы суметь его зарегистрировать, потому что считали, что это нанесет ущерб клубу. «Барса» стоит выше игроков, руководителей или президентов, и мы не могли так поступить. Это самое грустное, что со мной случилось как с президентом. Бывают разочаровывающие моменты, как когда уходили Куман, Хави, Пике и другие. Это тяжелые моменты, но мы не могли это принять. Суммы по его контракту в случае продления были неподъемными, поэтому он не смог остаться.

Месси и других игроков я знал по своему первому сроку, и ты их любишь и ценишь. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но и «Барса» многое для них сделала. Это не получилось, и Лео не смог продолжить», – сказал Лапорта.