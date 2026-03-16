Захарян подорожал на 33 процента

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в испанской Примере.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян подорожал на 2,5 миллиона евро.

До обновления его оценивали в 7,5 миллиона, теперь – в 10 миллионов.