Захарян подорожал на 33 процента

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в испанской Примере.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян подорожал на 2,5 миллиона евро.
До обновления его оценивали в 7,5 миллиона, теперь – в 10 миллионов.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
- В этом сезоне он отличился одним забитым мячом в 19 играх.
- Контракт Арсена с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го.
- В марте Захаряна включили в расширенный состав сборной России.
Источник: Transfermarkt