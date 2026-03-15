Реакция Мбаппе на фото Анри из тренажерного зала

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пошутил над фотографией экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри в тренажерном зале.

48-летний француз опубликовал фотографию с подписью: «Часовая тренировка с 10-килограммовым жилетом для утяжеления. Усердно работай, хорошо питайся, никакого сахара».

«Ага, старик, понятно 😂», – написал Мбаппе в комментариях.

«Дисциплина ❤️», – отреагировал на это Анри.