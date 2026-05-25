Примера. «Атлетико» потерпел унизительное поражение в прощальном матче Гризманна

«Атлетико» завершил сезон Примеры-2025/26 поражением со счетом 1:5.
Команда Диего Симеоне на выезде проиграла «Вильярреалу», уступив «желтой субмарине» итоговое третье место в чемпионате Испании.
Это был прощальный матч для Антуана Гризманна, который покидает «Атлетико» в качестве свободного агента.
Испания. Примера. 38 тур
Вильярреал - Атлетико - 5:1 (3:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Д. Парехо, 30 (с пенальти); 2:0 - А. Перес, 34; 3:0 - Ж. Микаутадзе, 40; 3:1 - М. Пубиль, 43; 4:1 - П. Гуйе, 45; 5:1 - А. Перес, 54.
Источник: «Бомбардир»