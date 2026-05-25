Примера. «Атлетико» потерпел унизительное поражение в прощальном матче Гризманна

«Атлетико» завершил сезон Примеры-2025/26 поражением со счетом 1:5.

Команда Диего Симеоне на выезде проиграла «Вильярреалу», уступив «желтой субмарине» итоговое третье место в чемпионате Испании.

Это был прощальный матч для Антуана Гризманна, который покидает «Атлетико» в качестве свободного агента.