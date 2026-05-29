  • Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов

Вчера, 17:52
5

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч» за сутки до финального матча ЛЧ.

Лидером списка остался форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-20 рейтинга от Goal выглядит так:

  1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
  2. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
  3. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
  4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
  5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
  6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
  7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
  8. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
  9. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
  10. Габриэль Магальес («Арсенал», сборная Бразилии);
  11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
  12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
  13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);
  14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
  15. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);
  16. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
  17. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
  18. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
  19. Педри («Барселона», сборная Испании);
  20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).

Источник: Goal
WadSon
1780066635
Месси и Роналду для галочки уже приписывают? Безусловно оба великие игроки, за какие заслуги им зм в данный момент?) за то что Роналду выиграл целый один чемпионат в верблюжьей лиге? Вот Кейн и хвича действительно заслуживают, дембеле незнаю, дембеле много засирает моментов как то За остальных говорить не буду, но сам факт того, кроме этих 2 великих в списке, абсолютно все играют в мировых грандах, и играют в лч. А эти что?))) играют с бездарями, доигрывают свое, и их на зм кидают.
slavburlakovka
1780069813
Комментарий скрыт модератором
Констриктор
1780076141
Кейн.Заслужил Золотой мяч.
