Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч» за сутки до финального матча ЛЧ.
Лидером списка остался форвард «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-20 рейтинга от Goal выглядит так:
- Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
- Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
- Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
- Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
- Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
- Габриэль Магальес («Арсенал», сборная Бразилии);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
- Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
- Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);
- Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
- Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
- Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
- Педри («Барселона», сборная Испании);
- Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).
Источник: Goal