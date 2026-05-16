«Боруссия» нацелилась на форварда «Реала»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Реала» Гонсало Гарсии, утверждает Bild.
Как сообщает немецкое издание, представители «Боруссии» уже провели переговоры с 22-летним испанцем и его агентом. Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 60 миллионов евро.
- Гарсия связан контрактом с мадридским клубом до 2030 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 30 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Источник: «Бомбардир»