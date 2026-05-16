«Боруссия» нацелилась на форварда «Реала»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Реала» Гонсало Гарсии, утверждает Bild.

Как сообщает немецкое издание, представители «Боруссии» уже провели переговоры с 22-летним испанцем и его агентом. Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 60 миллионов евро.