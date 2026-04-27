«Реал» готов продать форварда за 60 миллионов

«Реал» запросил 60 миллионов евро у одного из итальянских клубов, проявившего интерес к нападающему Гонсало Гарсии.

Если запросы мадридцев будут удовлетворены, Гарсия станет вторым самым дорогим футболистом, прошедшим через систему «Реала», после Альваро Мораты, перешедшего в «Челси» за 80 миллионов евро в 2017 году.

В прошлом заинтересованность в Гарсии выразила дортмундская «Боруссия». Клуб из Бундеслиги готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро, однако в настоящее время их предложение не соответствует требованиям «Реала».