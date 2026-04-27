«Реал» готов продать форварда за 60 миллионов

27 апреля, 12:42
3

«Реал» запросил 60 миллионов евро у одного из итальянских клубов, проявившего интерес к нападающему Гонсало Гарсии.

Если запросы мадридцев будут удовлетворены, Гарсия станет вторым самым дорогим футболистом, прошедшим через систему «Реала», после Альваро Мораты, перешедшего в «Челси» за 80 миллионов евро в 2017 году.

В прошлом заинтересованность в Гарсии выразила дортмундская «Боруссия». Клуб из Бундеслиги готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро, однако в настоящее время их предложение не соответствует требованиям «Реала».

  • В этом сезоне 22-летний Гарсия провел 34 матча за «Реал», забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
  • Срок его контракта с «Мадридом» рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
«Реал» хочет назначить тренерский тандем 5
Примера. «Барселона» разобралась с «Хетафе» (2:0), отрыв от «Реала» – 11 очков 1
В Испании назвали имя следующего тренера «Реала» 2
Источник: As
DeStar
1777286162
ну круто, а на замену кого-то брать собираются? без ЦН и так играют, гонсало вполне нормально может играть ЦН когда нужно, против автобусников, команда мелкая, против автобусов на втором этаже играть почти некому, ЦЗ рюдигер и хейсен только, да максы чуамени, вы прикалываетесь?
Главные новости
Губерниев сказал, кто сейчас лучше – Сафонов или Овечкин
13:12
Тренер «Баварии» заявил о возможной ошибке судьи матча с «ПСЖ»
12:58
Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»
12:40
2
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
1
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
3
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
2
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
3
Стала известна оценка Сафонова от L’Equipe за игру с «Баварией»
11:19
2
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
3
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возвращением Моуринью в «Реал»
Вчера, 21:57
«Барселона» против участия Ямаля в стартовых матчах ЧМ-2026
Вчера, 19:11
Игрок «Реала» выбыл до октября
Вчера, 18:32
«Барселона» выбирает между тремя форвардами
Вчера, 17:52
1
Перес выбрал нового тренера для «Реала» – его выкупят за 3 миллиона
Вчера, 16:20
7
ВидеоКарвахаль высмеял партнера по «Реалу» во время матча
Вчера, 15:34
Моуринью дал ответ «Реалу»
Вчера, 14:56
3
Известен окончательный диагноз Мбаппе
27 апреля
2
«Реал» готов продать форварда за 60 миллионов
27 апреля
3
18-летний Ямаль опередил Роналду по значимому показателю
26 апреля
«Реал» хочет назначить тренерский тандем
26 апреля
5
Примера. «Барселона» разобралась с «Хетафе» (2:0), отрыв от «Реала» – 11 очков
25 апреля
1
В Испании назвали имя следующего тренера «Реала»
25 апреля
2
Арбелоа назвал игрока, не соответствующего требованиям «Реала»
25 апреля
4
Назван предварительный диагноз Мбаппе
25 апреля
1
Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»
25 апреля
5
Мбаппе получил четвертую травму за сезон
25 апреля
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
24 апреля
«Барселона» рассмотрит покупку игрока «Сосьедада»
24 апреля
1
Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта
23 апреля
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
23 апреля
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
23 апреля
2
Реакция Ямаля на травму, из-за которой он выбыл до конца сезона
23 апреля
1
Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»
23 апреля
Заявление «Барселоны» о серьезной травме Ямаля
23 апреля
1
Два игрока «Реала» выбыли до конца сезона
23 апреля
Тренер «Барселоны» потребовал объяснений от судей после игры с «Сельтой»
23 апреля
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
23 апреля
2
