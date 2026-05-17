  Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока

Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока

17 мая, 15:49
1

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада», высказался о будущем севшего в запас футболиста.

«Какой футболист будет доволен, если он не играет? То же самое и с Арсеном. Позже будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Для начала нужно понять позицию «Реала Сосьедад» по Арсену. До этого они не отпускали его ни в аренду, ни куда-либо еще.

Сейчас тоже в Испании спрашивают у клуба по поводу Арсена, но там дают неоднозначные ответы и все ссылаются на конец сезона. Они пока не хотят даже разговаривать на эту тему, пока сезон не закончится. Поэтому какое-то решение должно появиться уже скоро.

Мы уже разговариваем с клубом, но сейчас бессмысленно что-либо говорить о конкретных вариантах. Возвращение в Россию? Давайте дождемся окончания сезона, а потом уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Голубин.

  • «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
  • В этом сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.
  • Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.

Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
АК 68
1779027383
Не отпускали в аренду, потому что не было предложений, никому не нужен был.
