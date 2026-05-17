Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада», высказался о будущем севшего в запас футболиста.

«Какой футболист будет доволен, если он не играет? То же самое и с Арсеном. Позже будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Для начала нужно понять позицию «Реала Сосьедад» по Арсену. До этого они не отпускали его ни в аренду, ни куда-либо еще.

Сейчас тоже в Испании спрашивают у клуба по поводу Арсена, но там дают неоднозначные ответы и все ссылаются на конец сезона. Они пока не хотят даже разговаривать на эту тему, пока сезон не закончится. Поэтому какое-то решение должно появиться уже скоро.

Мы уже разговариваем с клубом, но сейчас бессмысленно что-либо говорить о конкретных вариантах. Возвращение в Россию? Давайте дождемся окончания сезона, а потом уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Голубин.