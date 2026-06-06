Впервые лучшим игроком сезона в чемпионате Испании признан испанец

В Примере прервалась доминация иностранных футболистов, более 15 лет забиравших звание лучшего игрока сезона.

В сезоне-2025/26 лучшим игроком чемпионата Испании впервые признан испанец – это вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Награда вручается с 2009 года. До Ямаля ее получали аргентинец Лионель Месси (9 раз), француз Карим Бензема (2 раза), португалец Криштиану Роналду, француз Антуан Гризманн, немец Марк-Андре тер Стеген, англичанин Джуд Беллингем, бразилец Рафинья и словенец Ян Облак (все – по 1 разу).