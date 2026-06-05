Реакция агента Захаряна на намерение «Сосьедада» избавиться от Арсена

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о возможном уходе российского футболиста из испанского клуба.
На днях издание AS сообщило, что баскский клуб по-прежнему высоко оценивает способности 21-летнего хавбека, однако считает, что ему недостаeт опыта для выступлений в Ла Лиге.
По данным источника, «Сосьедад» рассматривает вариант с продажей или арендой Захаряна, чтобы тот получил игровую практику в другом чемпионате.
«У меня нет никакой информации, мне ничего не известно. Пока у него все как есть. Как будет дальше, мы поговорим позднее», – сказал Голубин.
- Захарян перешeл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.
- За полтора сезона в испанской команде он провeл 65 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
- Захарян в «Сосьедаде» регулярно получает травмы.
Источник: «РБ Спорт»