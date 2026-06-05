«Реал» претендует на Витинью, Невеша и Олисе

Флорентино Перес рассматривает подписание в «Реал» полузащитников «ПСЖ» Витиньи и Жоау Невеша и вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Ранее он говорил, что, в случае переизбрания на пост президента «Реала», предложит как минимум 150 миллионов евро за футболиста из топ-клуба Лиги чемпионов.

Речь, скорее всего, идет об этих игроках, несмотря на то, что Перес заявил, что Олисе не тот футболист, которому готовится предложение.