В «Сосьедаде» прояснили будущее Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян будет готовиться к новому сезону вместе с командой.
– Сейчас Захарян, как и остальные футболисты «Реал Сосьедада», находится в отпуске. Присоединится ли он к команде перед новым сезоном и продолжит ли выступать за клуб или рассматриваются какие-то варианты ухода?
– Мы начнем подготовку 4 июля, и Арсен, конечно же, будет с нами. Он приступит к тренировкам вместе с другими игроками команды.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: Sport24