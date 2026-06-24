В «Сосьедаде» прояснили будущее Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян будет готовиться к новому сезону вместе с командой.

– Сейчас Захарян, как и остальные футболисты «Реал Сосьедада», находится в отпуске. Присоединится ли он к команде перед новым сезоном и продолжит ли выступать за клуб или рассматриваются какие-то варианты ухода?

– Мы начнем подготовку 4 июля, и Арсен, конечно же, будет с нами. Он приступит к тренировкам вместе с другими игроками команды.