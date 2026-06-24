Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Женский мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летней шведской нападающей Фелицией Шрeдер.
Соглашение рассчитано на четыре сезона – до 30 июня 2030 года.
Шрeдер перешла из шведского «Хэкена», за который выступала с 2023 года. В составе клуба форвард выиграла чемпионат Швеции в 2025 году.
Трансфер шведки стал самым дорогим в истории женского футбола – 1,5 млн евро.
- В мае 2026-го Шрeдер стала победительницей первого в истории женского Кубка Европы. В финале турнира она забила все четыре гола «Хэкена» – один в первой встрече и три в ответной. Шрeдер завершила турнир в статусе лучшего бомбардира.
- Месяц назад Фелиция говорила, что в Испании для нее существует только «Барселона».
- До последнего момента на Шредер претендовал «Челси».
Источник: официальный сайт «Реала»