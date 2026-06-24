Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Женский мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летней шведской нападающей Фелицией Шрeдер.

Соглашение рассчитано на четыре сезона – до 30 июня 2030 года.

Шрeдер перешла из шведского «Хэкена», за который выступала с 2023 года. В составе клуба форвард выиграла чемпионат Швеции в 2025 году.

Трансфер шведки стал самым дорогим в истории женского футбола – 1,5 млн евро.