Тер Стеген определился с новой командой

Стало известно, где продолжит карьеру немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген.
34-летний футболист вернулся в «Барселону» после аренды в «Жироне», но в каталонском клубе на него не рассчитывают.
В связи с этим тер Стеген решил уйти в «Аякс», чтобы воссоединиться с экс-тренером «Жироны» Мичелом.
Это тоже будет аренда до конца сезона-2026/27.
- У тер Стегена контракт с «Барсой» до 2028 года.
- В прошлом сезоне из-за травм голкипер провел лишь 3 матча.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: AS