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Тер Стеген определился с новой командой

Сегодня, 14:19
3

Стало известно, где продолжит карьеру немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген.

34-летний футболист вернулся в «Барселону» после аренды в «Жироне», но в каталонском клубе на него не рассчитывают.

В связи с этим тер Стеген решил уйти в «Аякс», чтобы воссоединиться с экс-тренером «Жироны» Мичелом.

Это тоже будет аренда до конца сезона-2026/27.

  • У тер Стегена контракт с «Барсой» до 2028 года.
  • В прошлом сезоне из-за травм голкипер провел лишь 3 матча.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: AS
Испания. Примера Нидерланды. Эредивизие Жирона Барселона Аякс тер Стеген Марк-Андре Мичел
Комментарии (3)
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zigbert
1782476874
Был когда то номер один в Барсе.
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