Тер Стеген определился с новой командой

Стало известно, где продолжит карьеру немецкий вратарь Марк-Андре тер Стеген.

34-летний футболист вернулся в «Барселону» после аренды в «Жироне», но в каталонском клубе на него не рассчитывают.

В связи с этим тер Стеген решил уйти в «Аякс», чтобы воссоединиться с экс-тренером «Жироны» Мичелом.

Это тоже будет аренда до конца сезона-2026/27.